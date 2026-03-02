الذهب العالمي يقفز بأكثر من 2.5% ويحلق فوق مستوى 5400 دولار للأونصة

ارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 2.48%، مسجلًا نحو 5409 دولارات للأونصة (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرامًا من عيار 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وجاء هذا الارتفاع مع أولى جلسات تداول بورصات المعادن العالمية بعد تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

واتجه المستثمرون إلى المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية عقب شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران، مما عزز الإقبال على الذهب ودفع الأسعار إلى الصعود.