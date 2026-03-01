إعلان

بالصور | أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بفستان قصير والجمهور: "قمراية"

كتب : نوران أسامة

11:54 م 01/03/2026 تعديل في 11:59 م
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة أسماء أبو اليزيد الأنظار في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت إطلالتها إعجاب جمهورها ومحبيها.

ونشرت أسماء الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الرصاصي، أبرز أناقتها وأنوثتها

تعليقات الجمهور على الصور

انهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها:"قمراية"، "عسل"، "ما شاء الله"، "تحفة يا أسومة"، "خطيرة"، "سكر"

أعمال تنتظرها أسماء أبو اليزيد

تنتظر الفنانة أسماء أبو اليزيد عرض فيلمها الجديد «الغربان»، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

أبطال فيلم "الغربان"

يشارك في بطولة الفيلم كل من:مي عمر، عمرو سعد، محمد علاء، ماجد المصري، عبد العزيز مخيون، إلى جانب أسماء أبو اليزيد، والعمل من تأليف وإخراج ياسين حسن.

اقرأ أيضًا:

فيديو من الكواليس.. دياب يعلن انتهاء تصوير مسلسل "هي كيميا"

مسلسل "علي كلاي" الحلقة 12 .. طرد العوضي من عزاء عمته ومفاجأة ورث صفوة

رامز جلال يسأل يارا السكري: هل كانت السبب في طلاق نجم الجيل؟.. والفنانة تجيب

أسماء أبو اليزيد إطلالات نجوم الفن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا فعلت الحرب على إيران بالذهب والدولار في مصر؟
أخبار وتقارير

ماذا فعلت الحرب على إيران بالذهب والدولار في مصر؟
ما حكم قصر وجمع الصلاة بسبب ظروف شغلي؟.. علي جمعة يوضح متى تجوز الرخصة
جنة الصائم

ما حكم قصر وجمع الصلاة بسبب ظروف شغلي؟.. علي جمعة يوضح متى تجوز الرخصة
تفاصيل القبض على صاحبات فيديو السخرية من سلوكيات السيدات في الصلاة
حوادث وقضايا

تفاصيل القبض على صاحبات فيديو السخرية من سلوكيات السيدات في الصلاة
علي جمعة: يجوز مفارقة الإمام "لو طوّل في صلاة الجماعة" (فيديو)
جنة الصائم

علي جمعة: يجوز مفارقة الإمام "لو طوّل في صلاة الجماعة" (فيديو)

رامز جلال يسأل يارا السكري: هل كانت السبب في طلاق نجم الجيل؟.. والفنانة
دراما و تليفزيون

رامز جلال يسأل يارا السكري: هل كانت السبب في طلاق نجم الجيل؟.. والفنانة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"محدش يقدر يقرب".. الرئيس السيسي: اطمئنوا على مصر كويس
الرئيس السيسي: غلق مضيق هرمز سيكون له تأثير على تدفقات البترول والأسعار