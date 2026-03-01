نجوم الفن يتوافدون على عزاء الراحل ياسر صادق

خطفت الفنانة أسماء أبو اليزيد الأنظار في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت إطلالتها إعجاب جمهورها ومحبيها.

ونشرت أسماء الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الرصاصي، أبرز أناقتها وأنوثتها

تعليقات الجمهور على الصور

انهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها:"قمراية"، "عسل"، "ما شاء الله"، "تحفة يا أسومة"، "خطيرة"، "سكر"

أعمال تنتظرها أسماء أبو اليزيد

تنتظر الفنانة أسماء أبو اليزيد عرض فيلمها الجديد «الغربان»، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

أبطال فيلم "الغربان"

يشارك في بطولة الفيلم كل من:مي عمر، عمرو سعد، محمد علاء، ماجد المصري، عبد العزيز مخيون، إلى جانب أسماء أبو اليزيد، والعمل من تأليف وإخراج ياسين حسن.

