إعلان

الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية

كتب : مصراوي

10:25 ص 02/03/2026

علم الكويت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان أنه صباح اليوم الاثنين، سقط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية مؤكدا نجاة أطقمها بالكامل.


وقال العطوان في بيان لوزارة الدفاع إن الجهات المختصة باشرت فورا إجراءات البحث والإنقاذ حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة مشيرا إلى أن حالتهم مستقرة.


وتابع الناطق الرسمي أنه تم التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأمريكية الصديقة بشأن ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة.


وأكد أن الجهات المعنية تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث داعيا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.


وحتى الآن لم ترد القيادة المركزية للجيش الأمريكي على الفور على طلب التعليق.

هذا المحتوى من

AFP

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الدفاع الكويتية طائرات حربية أمريكية الكويت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأرصاد: ارتفاع الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة.. وأجواء شديدة البرودة ليلاً
أخبار مصر

الأرصاد: ارتفاع الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة.. وأجواء شديدة البرودة ليلاً
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
شئون عربية و دولية

مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية
شئون عربية و دولية

الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية
10 تطبيقات لتقليل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.. تعرف عليها
أخبار و تقارير

10 تطبيقات لتقليل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.. تعرف عليها
طقس 12 رمضان في القاهرة الكبرى.. أمطار متفرقة وبرودة شديدة ليلًا
أخبار وتقارير

طقس 12 رمضان في القاهرة الكبرى.. أمطار متفرقة وبرودة شديدة ليلًا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية