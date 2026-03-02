الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان أنه صباح اليوم الاثنين، سقط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية مؤكدا نجاة أطقمها بالكامل.



وقال العطوان في بيان لوزارة الدفاع إن الجهات المختصة باشرت فورا إجراءات البحث والإنقاذ حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة مشيرا إلى أن حالتهم مستقرة.



وتابع الناطق الرسمي أنه تم التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأمريكية الصديقة بشأن ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة.



وأكد أن الجهات المعنية تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث داعيا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



وحتى الآن لم ترد القيادة المركزية للجيش الأمريكي على الفور على طلب التعليق.