استقبل مسجد الشرطة في الشيخ زايد مساء اليوم الجمعة، الوافدين على عزاء والد الفنانة مي عمر الذي رحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي.

ظهرت الفنانة مي عمر متأثرة برحيل والدها، وحرص عدد كبير من النجوم على مواساتها منهم الفنانة لبلبة.

ويواصل عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي التوافد على المسجد لتقديم واجب العزاء ومواساة الفنانة مي عمر في محنتها، منهم الفنانة ميرهان حسين، والفنان محمود قابيل، الفنان عمرو يوسف، الفنانة كندة علوش، الفنانة أروى جودة، الفنان أحمد فهيم

وظهر المخرج محمد سامي زوج الفنانة مي عمر وهو يستقبل الوافدين على العزاء وسط مواساة الأهل والأصدقاء.

مي عمر تنتظر عرض فيلم "شمشون ودليلة" قريبا

تنتظر الفنانة مي عمر عرض فيلمها الجديد "شمشون ودليلة" الذي تتعاون من خلاله لأول مرة مع الفنان أحمد العوضي على شاشة السينما والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

مي عمر تنتظر عرض فيلم "الغربان"

تشارك الفنانة مي عمر، الفنان عمرو سعد بطولة فيلم "الغربان" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم حول شابة تعمل في ملهى ليلي للنخبة، وتلجأ إلى جمالها وذكائها لاستغلال الزبائن الأثرياء وسرقتهم في الخفاء.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، عبد العزيز مخيون، تأليف وإخراج ياسين حسن.

