كتب- مروان الطيب:

قدم عدد كبير من نجوم الوسط الفني واجب العزاء في وفاة والد الفنانة مي عمر، الذي أقيم مساء أمس الجمعة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وكان من أبرز الحضور الفنان ياسر جلال، الفنان تامر حسني، الفنان أحمد عيد، الفنانة دينا الشربيني، الفنان حسن الرداد، الفنانة إنجي المقدم، الإعلامية هالة سرحان، الفنانة شيماء سيف، الفنانة صبا مبارك، الفنانة يسرا، الفنانة إلهام شاهين ،الفنانة وفاء عامر، الفنان ماجد المصري، وظهروا وهم يواسون الفنانة مي عمر في محنتها.

"الست موناليزا" حديث السوشيال ميديا في رمضان 2026

يحقق مسلسل "الست موناليزا" بطولة الفنانة مي عمر ويعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة وسط إشادة الجمهور المتابع لأحداث المسلسل، ويشارك ببطولة المسلسل مجموعة من أبرز نجوم الدراما التلفزيونية هم أحمد مجدي، وفاء عامر، شيماء سيف، جوري بكر، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.

مي عمر لأول مرة مع أحمد العوضي على شاشة السينما

تشارك الفنانة مي عمر الفنان أحمد العوضي بطولة فيلم "شمشون ودليلة" في أول تعاون لهما على شاشة، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.





اقرأ ايضا:



بطلة عفريتة إسماعيل ياسين.. وفاة الفنانة كيتي عن 96 عامًا





باللغة العربية.. شاكيرا تروج لحفلها في الأهرامات أبريل المقبل



