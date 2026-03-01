إعلان

صديد في المعدة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مي عز الدين

كتب : سهيلة أسامة

11:51 م 01/03/2026

الفنانة مي عز الدين

مرت الفنانة مي عز الدين بأزمة صحية شديدة، أدت إلى دخولها المستشفى وخضوعها لعملية جراحية خلال الأيام الماضية.

أحمد تيمور عبر حسابه الخاص عبر "إنستجرام"

وكشف زوجها أحمد تيمور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" أن مي كانت تعاني من متاعب صحية قبل شهر رمضان بأسبوعين.

وكتب عبر حسابه على إنستجرام: "مي تعبانة من قبل رمضان بأسبوعين، دخلت المستشفى بقالها أسبوع وأجرت جراحة النهاردة من كام ساعة، وفي العناية المركزة حاليًا.. دعواتكم لها بالشفاء العاجل بعد إذنكم".

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة مي عز الدين

ونقلًا عن موقع "ET بالعربي"، أوضح التقرير الطبي لحالة مي عز الدين حدوث انتشار كثيف للصديد في معظم أنحاء المعدة وحول الأمعاء، ما أدى إلى التصاقها والضغط على الحوض، وهو ما استدعى تدخلًا جراحيًا سريعًا لتسليك الأمعاء وتنظيف المعدة والحوض من الصديد.

آخر أعمال مي عز الدين

كان آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "قلبي ومفتاحه"، وشاركها في بطولته كل من آسر ياسين، دياب، وأشرف عبد الباقي، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه.

مي عز الدين صحة مي عزالدين أحمد تيمور

