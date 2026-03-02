إعلان

2000 كيلو لحوم من وزارة الأوقاف لدعم الأسر الأولى بالرعاية ببورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

12:06 م 02/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    2000 كيلو لحوم من وزارة الأوقاف لدعم الأسر الأولى بالرعاية ببورسعيد٢
  • عرض 3 صورة
    2000 كيلو لحوم من وزارة الأوقاف لدعم الأسر الأولى بالرعاية ببورسعيد٣

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، سيارة محملة بـ2000 كيلو جرام من اللحوم مقدمة من وزارة الأوقاف، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف أحياء المحافظة، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

متابعة الجودة قبل التوزيع

وأطمأن المحافظ على جودة وسلامة اللحوم قبل بدء عملية التوزيع، موجهًا بضرورة ضمان وصول المساعدات الغذائية إلى مستحقيها، بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التضامن الاجتماعي، مع الالتزام بمعايير العدالة والشفافية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للأسر المستهدفة.

تعاون مؤسسات الدولة

وأكد محافظ بورسعيد أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف في دعم المبادرات المجتمعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لحوم الأوقاف وزارة الأوقاف بورسعيد محافظة بورسعيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
شئون عربية و دولية

فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الاستهلاك في شهر رمضان وراء ارتفاع الأسعار
أخبار وتقارير

اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الاستهلاك في شهر رمضان وراء ارتفاع الأسعار
إيران تشن الموجة 10 من "الوعد الصادق 4" وصافرات الإنذار تدوي في إسرائيل
شئون عربية و دولية

إيران تشن الموجة 10 من "الوعد الصادق 4" وصافرات الإنذار تدوي في إسرائيل
في غرفة الملابس.. ممدوح عباس يكافئ لاعبي الزمالك بعد الانفراد بالصدارة
رياضة محلية

في غرفة الملابس.. ممدوح عباس يكافئ لاعبي الزمالك بعد الانفراد بالصدارة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية