تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، سيارة محملة بـ2000 كيلو جرام من اللحوم مقدمة من وزارة الأوقاف، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف أحياء المحافظة، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

متابعة الجودة قبل التوزيع

وأطمأن المحافظ على جودة وسلامة اللحوم قبل بدء عملية التوزيع، موجهًا بضرورة ضمان وصول المساعدات الغذائية إلى مستحقيها، بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التضامن الاجتماعي، مع الالتزام بمعايير العدالة والشفافية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للأسر المستهدفة.

تعاون مؤسسات الدولة

وأكد محافظ بورسعيد أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف في دعم المبادرات المجتمعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.