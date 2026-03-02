قال نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط، ميك مولروي، إن الولايات المتحدة مستعدة لقتال إيران لـ"أسابيع"، معتبرًا أن ذلك يعتمد بالأساس على ما ستقوم به طهران.

وأوضح "مولروي"، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن الجيش الأمريكي استعد بالفعل لأن يستمر هذا الوضع لأسابيع مقبلة، في إشارة إلى الضربات المتبادلة التي بدأت السبت الماضي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب، والرد الإيراني على القواعد العسكرية الأمريكية بدول الخليج من جانب آخر.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد كشف، في مقابلة مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن جدول زمني محتمل للعدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، متوقعًا أن تستمر الضربات أربعة أسابيع أو أقل.

وقال: "قدّرنا أنها ستستغرق حوالي أربعة أسابيع. لطالما كانت العملية تستغرق حوالي أربعة أسابيع، لذا على الرغم من تعقيدها، ستستغرق أربعة أسابيع أو أقل".

تغيير النظام الإيراني

وأشار "مولروي"، الذي سبق أن عمل مع الاستخبارات المركزية الأمريكية ويعمل حاليًا محللًا لشؤون الأمن القومي والدفاع لدى شبكة "إيه بي سي نيوز"، إلى أن "هناك فرصة لتغيير النظام (الإيراني) إلى نظام أكثر تقبلًا للولايات المتحدة ولمجتمع الدول".

ومع ذلك، بيّن أن "هذا السيناريو ليس الأرجح في الوقت الراهن، إذ إن الأكثر احتمالًا هو أن يتولى الحرس الثوري الإيراني السيطرة، وأن يكون أكثر تشددًا حتى من المرشد الأعلى نفسه".

وعن إمكانية العودة إلى المسار الدبلوماسي، رجّح المسؤول العسكري الأمريكي السابق أن يكون الأمر "مرحبًا به من الجانب الأمريكي، لكن من غير المرجح أن يكون ذلك من الجانب الإيراني".

وصرّح ترامب، أمس، بأن "القيادة الجديدة لإيران ترغب في استئناف المفاوضات، وأنا أوافق"، في الوقت الذي ذكرت فيه خارجية سلطنة عُمان أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نقل موقف بلاده الداعي إلى السلام، وأكد انفتاح طهران على أي "جهود جادة" تسهم في وقف التصعيد والعودة إلى الاستقرار.

لكن على الجانب الآخر، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن بلاده "لن تتفاوض" مع الولايات المتحدة.

مقتل المرشد الإيراني

وعاد "مولروي" للقول إن "القضاء على المرشد الأعلى وعدد كبير من كبار قادته العسكريين وقادة الاستخبارات والأمن القومي يُعد أمرًا جيدًا لإيران وللمنطقة وللولايات المتحدة".

وقُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي خلال الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران السبت، إضافة إلى نحو 40 قائدًا عسكريًا وأمنيًا كبيرًا، على رأسهم وزير الدفاع الإيراني، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقائد الحرس الثوري.

وأضاف: "الحضارة الإيرانية يزيد عمرها على 5 آلاف عام، وهي من أكثر الحضارات تأثيرًا وأهمية في تاريخ البشرية. غير أنه خلال السنوات السبع والأربعين الماضية (37 عامًا منها تحت حكم المرشد الأعلى الراحل)، تعرّض هذا المجتمع لدمار شبه كامل، وتعرّض شعبه للقمع والمعاناة"، بحسب زعمه.

واعتبر "مولروي" أن "قائمة الهجمات ضد أفراد الجيش الأميركي التي دبّرها هذا النظام طويلة وغير مقبولة".

وفي المقابل، ذكر مسؤولون إيرانيون مرارًا أن الولايات المتحدة هي من بدأت بسياسة التصعيد عبر العقوبات والحصار والتهديدات العسكرية على مدى عقود.