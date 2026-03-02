شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الاثنين، حملة مكبرة للرقابة على الأسواق، في إطار جهود الحفاظ على صحة المواطنين وتشديد الرقابة على السلع الغذائية.

ضبط 200 كيلو لحم مجهول المصدر

وأسفرت الحملة عن ضبط 200 كيلو جرام من اللحم المفروم المتبل والمُجهز لتصنيع البرجر والكفتة والسجق، في معمل بدون ترخيص، ودون وجود أي بيانات تثبت مصدر اللحوم أو صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تخزين غير صحي داخل جرادل

وتبين أن المضبوطات محفوظة داخل أطباق بلاستيكية وجرادل غير مخصصة لحفظ الأغذية، وفي بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.

إجراءات قانونية عاجلة

وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، واستمرار الحملات التموينية المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين.