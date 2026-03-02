إعلان

"برجر وسجق في جرادل".. ضبط معمل بير سلم لتصنيع اللحوم ببورسعيد - صور

كتب : طارق الرفاعي

11:14 ص 02/03/2026 تعديل في 11:31 ص
    ضبط معمل غير آدمي لتصنيع اللحوم داخل جرادل في بورسعيد١
    ضبط معمل غير آدمي لتصنيع اللحوم داخل جرادل في بورسعيد
    ضبط معمل غير آدمي لتصنيع اللحوم داخل جرادل في بورسعيد٣
    ضبط معمل غير آدمي لتصنيع اللحوم داخل جرادل في بورسعيد٤

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الاثنين، حملة مكبرة للرقابة على الأسواق، في إطار جهود الحفاظ على صحة المواطنين وتشديد الرقابة على السلع الغذائية.

ضبط 200 كيلو لحم مجهول المصدر

وأسفرت الحملة عن ضبط 200 كيلو جرام من اللحم المفروم المتبل والمُجهز لتصنيع البرجر والكفتة والسجق، في معمل بدون ترخيص، ودون وجود أي بيانات تثبت مصدر اللحوم أو صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تخزين غير صحي داخل جرادل

وتبين أن المضبوطات محفوظة داخل أطباق بلاستيكية وجرادل غير مخصصة لحفظ الأغذية، وفي بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.

إجراءات قانونية عاجلة

وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، واستمرار الحملات التموينية المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين.

