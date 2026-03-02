أفيخاي أدرعي يعلق على تدوينة لـ إليسا.. ماذا قال؟

علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على تصريحات للفنانة اللبنانية إليسا، التي دعت فيها الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ موقف حازم لحماية أرواح المواطنين، معتبرةً أن "الحكومة مطالبة اليوم بقرارات تحمي أرواح اللبنانيين من حزب سقطت عنه صفة المقاومة وأصبح حزبًا إرهابيًا بامتياز"، في إشارة إلى حزب الله.

وقال أدرعي في رد نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "من المثير للاهتمام أن أراك اليوم تتبنين ذات المنطق الذي كان سببًا في حظرك لي سابقًا"، وأضاف أن "الأيام والواقع المرير أثبتا صحة ما قلناه سابقًا، وهو أن حماية الأرواح تتطلب إرادة لا تقبل المواربة".

وأشار إلى أن هذا الإدراك، بحسب تعبيره، "جاء متأخرًا، وبعد حظر (بلوك) لم يكن مشرفًا"، معتبرًا أن “القيم الإنسانية واللبنانية تبقى الأصل الذي يجمع في نهاية المطاف، على حد قوله.

كان حزب الله اللبناني قد أطلق صواريخه أمس باتجاه شمال إسرائيل، في أول هجوم من نوعه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ، وذلك على خلفية التصعيد الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران.