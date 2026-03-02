إعلان

أفيخاي أدرعي يعلق على تدوينة لـ إليسا.. ماذا قال؟

كتب : محمد جعفر

11:21 ص 02/03/2026 تعديل في 11:30 ص

أفيخاي أدرعي واليسا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على تصريحات للفنانة اللبنانية إليسا، التي دعت فيها الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ موقف حازم لحماية أرواح المواطنين، معتبرةً أن "الحكومة مطالبة اليوم بقرارات تحمي أرواح اللبنانيين من حزب سقطت عنه صفة المقاومة وأصبح حزبًا إرهابيًا بامتياز"، في إشارة إلى حزب الله.

وقال أدرعي في رد نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "من المثير للاهتمام أن أراك اليوم تتبنين ذات المنطق الذي كان سببًا في حظرك لي سابقًا"، وأضاف أن "الأيام والواقع المرير أثبتا صحة ما قلناه سابقًا، وهو أن حماية الأرواح تتطلب إرادة لا تقبل المواربة".

وأشار إلى أن هذا الإدراك، بحسب تعبيره، "جاء متأخرًا، وبعد حظر (بلوك) لم يكن مشرفًا"، معتبرًا أن “القيم الإنسانية واللبنانية تبقى الأصل الذي يجمع في نهاية المطاف، على حد قوله.

كان حزب الله اللبناني قد أطلق صواريخه أمس باتجاه شمال إسرائيل، في أول هجوم من نوعه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ، وذلك على خلفية التصعيد الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إليسا أفيخاي أدرعي إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران حزب الله مقتل خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السعودية تغلق مصفاة نفط رئيسية بعد الهجوم الإيراني (فيديو)
شئون عربية و دولية

السعودية تغلق مصفاة نفط رئيسية بعد الهجوم الإيراني (فيديو)
هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم في مصر بببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم في مصر بببداية تعاملات الاثنين

سعد الحريري يهاجم حزب الله: إطلاق الصواريخ تصرف غير مسؤول
شئون عربية و دولية

سعد الحريري يهاجم حزب الله: إطلاق الصواريخ تصرف غير مسؤول
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
شئون عربية و دولية

مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
"برجر وسجق في جرادل".. ضبط معمل بير سلم لتصنيع اللحوم ببورسعيد - صور
أخبار المحافظات

"برجر وسجق في جرادل".. ضبط معمل بير سلم لتصنيع اللحوم ببورسعيد - صور

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية