25 صورة لنجمات الفن بـ"هوت شورت" و"مايوهات" على البحر في 2025

كتب - معتز عباس:

تصدرت العديد من الفنانات تريند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورهن الجريئة أمام البحر وفي الشواطئ، والتي قاموا بنشرها عبر حساباتهم الرسمية خلال عطلاتهن الصيفية.

وتباينت آراء الجمهور حول إطلالات الفنانات الجريئة، فبينما أشاد البعض بجمالهن، رأى آخرون أن هذه الصور تتخطى حدود الجرأة المقبولة.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز 25 صورة لنجمات الفن الذين خطفن الأنظار إليهن بـ "الهوت شورت" و"المايوه"، بينهن نرمين الفقي ودينا فؤاد ونسرين طافش، وبسمة بوسيل، وغيرهن.

اقرأ أيضا..

نسرين طافش تكشف تفاصيل علاقتها بزوجها أحمد جوهر.. ماذا قالت؟

غادة عادل تلعب مع كلابها في أحدث ظهور على "انستجرام"