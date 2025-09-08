إعلان

25 صورة لنجمات الفن بـ"هوت شورت" و"مايوهات" على البحر في 2025

09:50 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي
  • عرض 25 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 25 صورة
    بسمة بوسيل في ايطاليا
  • عرض 25 صورة
    جنى عمرو دياب
  • عرض 25 صورة
    دينا فؤاد
  • عرض 25 صورة
    دينا فؤاد
  • عرض 25 صورة
    دينا فؤاد في حمام السباحة
  • عرض 25 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 25 صورة
    ريم البارودي داخل حمام السباحة
  • عرض 25 صورة
    كنزي دياب
  • عرض 25 صورة
    ليال عمر
  • عرض 25 صورة
    منة عرفة
  • عرض 25 صورة
    منة عرفة
  • عرض 25 صورة
    منة فضالي
  • عرض 25 صورة
    منة فضالي
  • عرض 25 صورة
    مي سليم
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي وكريم فهمي
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 25 صورة
    نسرين امين في الساحل
  • عرض 25 صورة
    نسرين طافش بالمايوه
  • عرض 25 صورة
    ريم البارودي داخل حمام السباحة
  • عرض 25 صورة
    يارا السكري
  • عرض 25 صورة
    يارا السكري
  • عرض 25 صورة
    بسمة بوسيل في ايطاليا
كتب - معتز عباس:

تصدرت العديد من الفنانات تريند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورهن الجريئة أمام البحر وفي الشواطئ، والتي قاموا بنشرها عبر حساباتهم الرسمية خلال عطلاتهن الصيفية.

وتباينت آراء الجمهور حول إطلالات الفنانات الجريئة، فبينما أشاد البعض بجمالهن، رأى آخرون أن هذه الصور تتخطى حدود الجرأة المقبولة.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز 25 صورة لنجمات الفن الذين خطفن الأنظار إليهن بـ "الهوت شورت" و"المايوه"، بينهن نرمين الفقي ودينا فؤاد ونسرين طافش، وبسمة بوسيل، وغيرهن.

النجمات على البحر نسرين طافش دينا فؤاد يارا السكري بسمة بوسيل منة فضالي نسرين أمين نرمين الفقي مي سليم كنزي دياب ريم البارودي
