بـ جلسة تصوير رومانسية.. مينا مسعود يواصل الاحتفال بزفافه مع إميلي شاه

كتب- مروان الطيب:

يواصل النجم العالمي، مينا مسعود الاحتفال بزفافه على الممثلة إميلي شاه الذي أقيم في إيطاليا منذ أيام في جو عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين,.

نشر مينا مسعود جلسة تصوير رومانسية جديدة عبر حسابه على انستجرام وكتب عليها: "ممتن للمسات النهائية".

احتفل النجم مينا مسعود، بزفافه على الممثلة الأمريكية من أصول هندية إميلي شاه، في أجواء مميزة،وتداولت عدد من المواقع العالمية صور حفل الزفاف الذي أقيم على الطريقة الهندية، كما حرص مينا مسعود على مزج الاحتفال بالطريقة المصرية، وسط طقوس دينية مسيحية.

وكان مينا مسعود، قد احتفل بخطبته على إميلي شاه العام الماضي، بعد قصة حب جمعتهما

يذكر أن آخر أعمال مينا مسعود فيلم "في عز الضهر" بطولة شيرين رضا، جميلة عوض، محمود حجازي، إيمان العاصي، محمد علي رزق.

اقرأ أيضا:

أرملة محمد الشرنوبي لحماها صلاح الشرنوبي: "تم منعنا أنا وابني من دخول شقتنا"

كيف استقبل حضور "تورونتو السينمائي" فيلم "فلسطين 36" لـ آن ماري جاسر؟