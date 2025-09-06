كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة سارة سلامة أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة أنيقة وساحرة.

ونشرت سارة مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان طويل وأنيق، أثناء قضائها إجازة الصيف.

لاقت الصور إعجاب المتابعين على السوشيال ميديا، وجاءت التعليقات، كالتالي: "مفيش جمال كدا"، "زي القمر"، "قمر وساحرة"، "أجمل واحده في الدنيا"، "يلهوي علي العسل".

وكانت آخر مشاركات سارة سلامة في الدراما التليفزيونية مسلسل "نقطة سودة" عام 2024.

يذكر أن سارة سلامة تشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة الفنانة رانيا يوسف ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

