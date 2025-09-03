روتانا تروج لأغنية محمد رمضان وأحمد ستار "قلبي طاير"

كتبت- سهيلة أسامة:

روجت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لأغنية جديدة تجمع الفنان محمد رمضان والفنان أحمد ستار، بعنوان "قلبي طاير"، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وكتب حساب "روتانا" على موقع "إنستجرام": "استنوا النجم محمد رمضان وأحمد ستار في أغنية قلبي طاير".

يذكر أن محمد رمضان ينتظر أيضًا طرح فيلمه الجديد "أسد" خلال الفترة المقبلة، والذي تدور أحداثه في إطار درامي تاريخي حول قصة علي بن محمد الفارسي، قائد ثورة العبيد التي استمرت 14 عامًا في عهد الدولة العباسية.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، والعمل من تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

