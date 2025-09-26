9 عروض مصرية تعكس قضايا المرأة والمجتمع بمهرجان إيزيس لمسرح المرأة

تشهد الدورة الثالثة من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، دورة "سميحة أيوب"، مشاركة تسعة عروض مسرحية مصرية تناقش قضايا المرأة والمجتمع، وذلك في إطار فعاليات المهرجان الممتدة من 25 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل.

تنقسم الأعمال المشاركة إلى سبعة عروض ضمن البرنامج الرسمي للمهرجان، بالإضافة إلى عرضين في مسار المسرح المجتمعي بالتعاون مع مهرجان الفنون المجتمعية في دورته الثامنة.

وتبدأ المسارح اليوم باستقبال أولى عروض المهرجان "هل تراني الآن" للمخرجة لبنى المنسي، المقرر عرضه في السادسة مساءً على مسرح الهناجر.

يتناول العرض قصة فتاة تقتل زميلها في العمل، وتوثّق الجريمة وتنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ثم تختفي. يطرح العرض سؤالًا عميقًا: ما الذي يدفع فتاة تبدو وديعة لارتكاب مثل هذا الفعل؟ ومن خلال استوديو متخيَّل وحوار بين مذيع والفتاة القاتلة، يشارك الجمهور بالتفاعل وطرح الأسئلة، فيتحول إلى جزء من اللعبة المسرحية.

ويليه عرض "بيرسونا" في السابعة والنصف مساءً بجاليري الهناجر، من إخراج سعيد سليمان، ويدور حول فتاة تبلغ 23 عامًا مصابة بالتوحّد، تبحث عن هويتها الحقيقية خلف قناع ترتديه يوميًا إرضاءً لأسرتها والمجتمع. وعند نزع هذا القناع، يكتشف الجمهور معها ضرورة التحرر من الأقنعة الزائفة التي يفرضها المجتمع.

وفي السادسة مساء السبت، يُقدم على مسرح الهناجر عرض "آخر حبة رملية" للمخرج عبدالله أنور، وهو بمثابة صرخة امرأة تواجه خيانات الحياة وخذلان من أحبت، إذ تجسد شخصية "ماري" المرأة التي تحمل عبء الماضي وتصارع ذكرياتها المؤلمة، ليكشف العرض أثر الخيانة على الوجود النفسي والروحي للمرأة.

أما يوم الأحد 28 سبتمبر في السابعة والنصف مساءً على مسرح الريحاني، فيُعرض "أحفاد دافنشي" للمخرج محمد بهجت، وهو معالجة جديدة لمسرحية "الخادمتان" لجان جينيه، تُطرح في إطار يتناول فكرة عقاب خادمتين محبوستين في مخزن ملابس تحت الأرض على يد مالكي القصر، الذين هم أحفاد الفنان ليوناردو دافنشي.

وفي السادسة مساء الاثنين، يُعرض على مسرح الهناجر عرض "جوة بيتنا" ضمن عروض مسار الفنون المجتمعية، وهو عمل جماعي يقدمه شباب من فرق نواة للمسرح المجتمعي بمحافظات الفيوم، الجيزة، الشرقية، وأسيوط. العمل غنائي استعراضي يتناول مراحل حياة فتاة وما تواجهه من عادات وممارسات اجتماعية خاطئة، وينتصر في نهايته الوعي والاختيار الصحيح.

أما يوم الثلاثاء، في التاسعة مساءً على مسرح الريحاني، فيُعرض "طقوس الإشارات والتحولات" للمخرج محمد الحضري، الذي يتناول الاضطرابات النفسية وصراعات الذات في مواجهة التحولات المفاجئة في الدوافع الإنسانية، وكيف يتفاعل الإنسان مع هذه التغيرات وسط محيط اجتماعي مضطرب.

وفي التوقيت نفسه على مسرح الغد، يُعرض "الخروج" عن نص عالمي للمؤلفة التركية عدلات أغا أوغلو، بإعداد دراماتورجي خالد توفيق، وإخراج ساندرا سامح. ويدور حول فتاة حبيسة قبو مع والدها الذي يخشى عليها مواجهة العالم الخارجي، لكنها تتمرد في النهاية وتغادر القبو لتعيش صراعًا بين الخوف من المجهول ورغبتها في الحرية، بينما ينهار والدها عاجزًا عن مواجهة فقدها.

وفي السادسة مساء الأربعاء، الأول من أكتوبر، على مسرح الهناجر، يُقدم عرض "دبابيس" ضمن مسار الفنون المجتمعية، وهو عرض يجمع بين الغناء والحركة التعبيرية، ويدور حول فرقة مسرحية تحاول إنقاذ عرضها وسط الفوضى، لتنكشف من خلال ذلك قصة فتاة تكبر وسط ضغوط اجتماعية مثل الزواج المبكر والحرمان من التعليم.

بينما يعرض في حفل الختام "فزاعة" للمخرجة خلود عيسى، في الثامنة مساء الخميس 2 أكتوبر على مسرح الريحاني، وهو عمل متعدد الوسائط يجمع بين الرقص المعاصر والموسيقى الحية والتفاعل مع الجمهور، ويتناول المراحل المختلفة من الألم التي تمر بها النساء منذ البلوغ وحتى النضج، وما يرافقها من قيود اجتماعية ومحاولات للتحكم في أجسادهن.

يُنظم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة مؤسسة "جارة القمر"، وتتشكل إدارته من المخرجة والممثلة عبير لطفي رئيسة المهرجان، والكاتبة والمخرجة عبير علي حزين والكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم المديرتين الفنيتين، ومصطفى محمد ومنى سليمان المديرين التنفيذيين، ويقام برعاية ودعم وزارة الثقافة.







