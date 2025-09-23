إعلان

بالصور.. دينا تفتتح أكاديمية تعليم الرقص الشرقي والفنون

كتب : مصراوي

10:12 م 23/09/2025
كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

افتتحت منذ قليل الفنانة والراقصة دينا، أكاديمية متخصصة في تعليم الرقص الشرقي وفنون التمثيل والغناء.

شهد حفل الافتتاح حضور لافت من نجمات الفن، أبرزهن الفنانة بشرى، الفنانة إنجي وجدان، النجمة إلهام شاهين، الفنانة راقية إبراهيم، والراقصة بدرة.

أعلنت الراقصة الاستعراضية دينا في وقت سابق، عن إطلاق أول أكاديمية في مصر لتعليم الرقص الشرقي، إلى جانب تعليم رقصات أخرى من ثقافات مختلفة مثل اللاتيني والأفرو وغيرها.

تعليم الرقص الشرقي الراقصة دينا بشرى إنجي وجدان إلهام شاهين نجمات الفن
