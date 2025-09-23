بالصور.. دينا تفتتح أكاديمية تعليم الرقص الشرقي والفنون

"ماحترمتنيش في غيابي".. مسلم يكشف أسباب طلاقه من يارا تامر

افتتحت منذ قليل الفنانة والراقصة دينا، أكاديمية متخصصة في تعليم الرقص الشرقي وفنون التمثيل والغناء.

شهد حفل الافتتاح حضور لافت من نجمات الفن، أبرزهن الفنانة بشرى، الفنانة إنجي وجدان، النجمة إلهام شاهين، الفنانة راقية إبراهيم، والراقصة بدرة.

أعلنت الراقصة الاستعراضية دينا في وقت سابق، عن إطلاق أول أكاديمية في مصر لتعليم الرقص الشرقي، إلى جانب تعليم رقصات أخرى من ثقافات مختلفة مثل اللاتيني والأفرو وغيرها.

