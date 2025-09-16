هند صبري تعلن عودتها للدراما في رمضان بعد غياب 4 سنوات

كتبت- سهيلة أسامة:

تحدثت الفنانة هند صبري خلال لقائها مع برنامج "ET بالعربي" عن فقدان والدتها، مؤكدة أن علاقتها بها كانت علاقة خاصة.

قالت صبري: "كنت طفلة وحيدة وعايشة معايا لآخر يوم، وأكيد مش سهل.. لكن بالنسبة لي انتقلت إلى الرحيم الرحمن اللي مفيش أرحم منه، الله يجمعنا بها على خير".

وأضافت: "أحب أشكر الجمهور لأنه كان وقت صعب ومكنتش هقدر أعديه من غير دعمهم، كمان الفنانين أصحابي وأصدقائي كانوا عيلتي، ولأن أمي كانت عايشة معايا هما كانوا بيعرفوها كويس، ووجودهم في العزاء فرق جدًا معايا".

واختتمت حديثها بالكشف عن عودتها إلى الدراما في موسم رمضان المقبل بعد غياب استمر أربع سنوات، من خلال عمل جديد مع الشركة المتحدة وقالت: "إنشاء الله هرجع في في موسم رمضان بعد غياب 4 سنوات مع الشركة المتحدة".

يذكر أن آخر أعمال هند صبري الدرامية كان مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.

