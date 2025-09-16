إعلان

هند صبري تعلن عودتها للدراما في رمضان بعد غياب 4 سنوات

12:17 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    هند صبري
  • عرض 7 صورة
    هند صبري اثناء تصوير اعلان تجاري
  • عرض 7 صورة
    هند صبري مع والدتها
  • عرض 7 صورة
    هند صبري (4)
  • عرض 7 صورة
    هند صبري مع والدتها (2)
  • عرض 7 صورة
    هند صبري (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

تحدثت الفنانة هند صبري خلال لقائها مع برنامج "ET بالعربي" عن فقدان والدتها، مؤكدة أن علاقتها بها كانت علاقة خاصة.

قالت صبري: "كنت طفلة وحيدة وعايشة معايا لآخر يوم، وأكيد مش سهل.. لكن بالنسبة لي انتقلت إلى الرحيم الرحمن اللي مفيش أرحم منه، الله يجمعنا بها على خير".

وأضافت: "أحب أشكر الجمهور لأنه كان وقت صعب ومكنتش هقدر أعديه من غير دعمهم، كمان الفنانين أصحابي وأصدقائي كانوا عيلتي، ولأن أمي كانت عايشة معايا هما كانوا بيعرفوها كويس، ووجودهم في العزاء فرق جدًا معايا".

واختتمت حديثها بالكشف عن عودتها إلى الدراما في موسم رمضان المقبل بعد غياب استمر أربع سنوات، من خلال عمل جديد مع الشركة المتحدة وقالت: "إنشاء الله هرجع في في موسم رمضان بعد غياب 4 سنوات مع الشركة المتحدة".

يذكر أن آخر أعمال هند صبري الدرامية كان مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.

اقرأ أيضًا:

حنان مطاوع تتألق في مهرجان "همسة".. والجمهور يشيد بإطلالتها الأنيقة

"صيف قطاع المسرح" يختتم فعالياته بالاحتفال باليوم المصري للموسيقى

"الأبيض يليق بكِ".. أحدث جلسة تصوير لـ داليا البحيري بـ فستان جذاب

هند صبري دراما رمضان برنامج ET بالعربي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة
بعد ساعات من قمة الدوحة.. إسرائيل تجتاح مدينة غزة
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر