مي فاروق ولميس الحديدي.. نجوم الفن والإعلام في عزاء أرملة سيد مكاوي

كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب

يواصل نجوم الفن والإعلام حضور عزاء أرملة الموسيقار الكبير سيد مكاوي، التي وافتها المنية أول أمس الأحد، والذي يقام حاليًا في مسجد عمر مكرم.

قدم واجب العزاء المخرج خالد جلال، المطربة مي فاروق وزوجها مي العمروسي.

كما حرصت الإعلامية لميس الحديدي على مواساة الكاتبة أميرة سيد مكاوي ابنة الموسيقار سيد مكاوي،.

وصل العزاء أيضًا، أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الحالي، وإيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة السابقة، لتقديم واجب العزاء.

شيع أمس من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، جثمان الراحلة، قبل أن يتم دفنها بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.