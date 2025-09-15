إعلان

مي فاروق ولميس الحديدي.. نجوم الفن والإعلام في عزاء أرملة سيد مكاوي

08:51 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ابنة سيد مكاوي تتلقى واجب العزاء من المعزين (1)
  • عرض 10 صورة
    حزن ومواساة في عزاء ارملة سيد مكاوي (1)
  • عرض 10 صورة
    حزن ومواساة في عزاء ارملة سيد مكاوي (2)
  • عرض 10 صورة
    سهير عبدالقادر في عزاء ارملة سيد مكاوي
  • عرض 10 صورة
    لميس الحديدي في عزاء ارملة سيد مكاوي (2)
  • عرض 10 صورة
    مي فاروق وزوجها محمد العمروسي في عزاء ارملة سيد مكاوي (1)
  • عرض 10 صورة
    مي فاروق وزوجها محمد العمروسي في عزاء ارملة سيد مكاوي (2)
  • عرض 10 صورة
    ابنة سيد مكاوي تتلقى واجب العزاء من المعزين (3)
  • عرض 10 صورة
    ابنة سيد مكاوي تتلقى واجب العزاء من المعزين (2)
كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب

يواصل نجوم الفن والإعلام حضور عزاء أرملة الموسيقار الكبير سيد مكاوي، التي وافتها المنية أول أمس الأحد، والذي يقام حاليًا في مسجد عمر مكرم.

قدم واجب العزاء المخرج خالد جلال، المطربة مي فاروق وزوجها مي العمروسي.

كما حرصت الإعلامية لميس الحديدي على مواساة الكاتبة أميرة سيد مكاوي ابنة الموسيقار سيد مكاوي،.

وصل العزاء أيضًا، أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الحالي، وإيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة السابقة، لتقديم واجب العزاء.

شيع أمس من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، جثمان الراحلة، قبل أن يتم دفنها بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

عزاء أرملة سيد مكاوي وفاة أرملة سيد مكاوي أرملة الموسيقار سيد مكاوي مسجد عمر مكرم نجوم الفن في عزاء أرملة سيد مكاوي لميس الحديدي مي فاروق الكاتبة أميرة سيد مكاوي
