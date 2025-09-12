إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويعرض لكم مصراوي 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وشاركت متابعيها صورة جديدة بإطلالة بسيطة وملامح طفولية.

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها صورًا جديدة لها، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستانًا باللون الأصفر الفسفوري، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مي فاروق

خطفت المطربة مي فاروق الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها، وذلك على هامش الحفل الغنائي الذي أحيته مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان "ليالي مراسي"، ونشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

منة عرفة

نشرت الفنانة منة عرفة صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت داخل سيارتها.

ريم مصطفى

تألقت الفنانة ريم مصطفى في أحدث ظهور لها، وظهرت بإطلالة صيفية ارتدت خلالها جيبة باللون البرتقالي وتوب أبيض، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

درة

ظهرت الفنانة درة بملامح هادئة، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندي صورة لها أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت أمام البحر.

أسما شريف منير

ظهرت أسما شريف منير بالحجاب، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجابًا واسعًا من جمهورها.

ناهد السباعي

ظهرت الفنانة ناهد السباعي بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس جمهوره صورة جديدة له على طريقة الـ"سيلفي"، ونشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أتمنى لكم يوم عظيم".