20 صورة لـ محمد فاروق شيبا مع نجوم الفن بعد القبض عليه

كتب - معتز عباس:

تصدر الفنان محمد فاروق شيبا تريند موقع "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد واقعة القبض عليه وتداول مقطع الفيديو الذي أثار الجدل.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفنان محمد فاروق شيبا، بعدما تم تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أنه توجه إلى السجل المدني لتجديد بطاقته الشخصية، إلا أنه فوجئ بوجود غرامة مالية لكونه "متوفى" منذ 3 أشهر.

محمد فاروق شيبا، شارك في أعمال فنية متنوعة بين السينما والمسرح والتليفزيون، من أبرزها فيلم "إبراهيم الأبيض"، "البعبع"، "جمهورية إمبابة"، "الفيل الأزرق"، "شد أجزاء"، ومسلسل "ابن حلال"، "سجن النسا"، "البرنس"

يذكر أن محمد شيبا شارك في رمضان 2025، في مسلسل "الغاوي"، بطولة الفنان أحمد مكي.

اقرأ أيضا..

"أحبك بلا حدود".. داليا البحيري توثق أجمل لحظاتها مع ابنتها (15 صورة)

بعد وفاتها.. نجوم الفن ينعون زوجة الفنان تامر ضيائي