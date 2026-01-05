"فستان أسود قصير".. هنا الزاهد تتألق بإطلالة أنيقة في عيد ميلادها

"رقص وغناء".. نسرين طافش تنشر صورًا وفيديوهات من احتفالها برأس السنة

احتفلت الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلادها الذي يتزامن مع يوم 5 يناير من كل عام.

ونشرت هنا صورا من حفل عيد ميلادها مع التورتة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "هذا العام أدخل فصل جديد".

خطفت هنا الزاهد الأنظار بعد ظهورها بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود في أبيض قصير، والتقطت صورا مع تورتة عيد ميلادها.

أعمال هنا الزاهد الفنية

وتغيب هنا الزاهد عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2026 بعد تأجيل مسلسلها الدرامي.

يذكر أن آخر أعمالها الفنية فيلم "الشاطر" من إخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد.

