حسين فهمي عن فيلم "الملحد": "عجبني النص جدا والشخصية مميزة"

قال الفنان الكبير حسين فهمي إنه لم ينتابه القلق عندما قرأ سيناريو فيلم "الملحد"، مؤكدًا أن النص أعجبه كثيرًا لأنه مؤمن بأن المشاهد لابد أن يشغّل عقله وفكره.

وأوضح أن هذه طبيعة السينما في الأساس، أن يكون هناك فيلم يخضع للنقاش بعد مشاهدته، فهذا هو دور السينما، وكذلك الحال في المسرحيات، يجب أن تُناقش مثل مسرحية "أهلا يا بكوات".

وخلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أكد أنه يهتم بنوعية الأفلام والأعمال التي تحمل هذا الشكل من النقاش، مشيرًا إلى أنه التقى بعض الملحدين في حياته مثل الفنان برتراند راسل، حينما كان في أمريكا أثناء حرب فيتنام.

وعبر عن سعادته بالشخصية، قائلًا: "الورق أسعدني، والشخصية كانت مميزة، والفنانون قدموا أدوارًا رائعة صابرين قدّمت دورًا عظيمًا، ومحمود حميدة، وأحمد حاتم ممثل متميز، وقد عملت معه كثيرًا في عدة أعمال".

فيلم المُلحد تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته الفنانين أحمد حاتم، وصابرين، وحسين فهمي، ومحمود حميدة، ونجلاء بدر، وأحمد بدير، وشيرين رضا، وتارا عماد، ودرة.

