هيدي كرم جريئة ولقاء الخميسي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

"رقص وغناء".. نسرين طافش تنشر صورًا وفيديوهات من احتفالها برأس السنة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

عبير صبري

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها صورًا من كواليس مسلسلها الجديد "البخت" عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "فركش مسلسل البخت رمضان ٢٠٢٦".

لقاء الخميسي

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي بفستان أنيق باللونين الوردي والأبيض، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

جويل مردينيان

شاركت جويل مردينيان جمهورها صورًا من أحدث إطلالتها وظهرت داخل حمام السباحة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها صورة جديدة لها ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها كروب توب باللون البنفسجي وبنطلون باللون الرصاصي.

يمنى طولان

ظهرت الفنانة يمنى طولان بإطلالة شتوية أنيقة ارتدت خلالها جيبة قصيرة باللون الرصاصي وبالطو طويل بنفس اللون ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نوليا مصطفى

ظهرت الفنانة نوليا مصطفى بفستان قصير باللون الأسود، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي صورة له من أحدث ظهور أثناء تواجده في أحد الكافيهات، ونشر الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، واكتفى بالتعليق بوضع إيموجي "قلب أحمر".

يارا السكري

نشرت الفنانة يارا السكري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بجوار جبل جليدي.

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تجمعها بالفنانة هدى المفتي.

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بجوار كأس العالم.