"سندريلا".. نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية وجريئة

أعربت النجمة نادية الجندي عن سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه في الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018.

ونشرت نادية الجندي صورًا للحظات التكريم عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك"، وكتبت: "من أهم التكريمات اللي حصلت عليها من أكبر مهرجان سينمائي دولي في مصر تكريم بعتز بيه كثيراً ووسام على صدري مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".

وخطفت نادية الجندي الأنظار بإطلالتها المميزة، حيث ظهرت في الصور مرتدية فستان ذهبي جريء وطويل، نال إعجاب المتابعين وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "نجمة كل جمهور"، "تستاهلي كل التكريمات"، "عملاقة السينما العربية نجمة لن تتكرر"، "تستاهلي ياجميله الجميلات"، "سندريلا الفن".

تكريم نادية الجندي في مهرجان وهران

وحصلت نادية الجندي على تكريم في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بدورته الثالثة بالجزائر بحضور عدد من نجوم وصُنّاع السينما في الوطن العربي.

آخر أعمال نجمة الجماهير كانت المشاركة في مسلسل "سكر زيادة" وعُرض عام 2020.

