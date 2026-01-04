إعلان

"رقص وغناء".. نسرين طافش تنشر صورًا وفيديوهات من احتفالها برأس السنة

كتب : معتز عباس

11:53 م 04/01/2026 تعديل في 05/01/2026
    نسرين طافش تحتفل براس السنة
    نسرين طافش تحتفل براس السنة
    نسرين طافش ليلة راس السنة
    نسرين طافش
    نسرين طافش تحتفل بالعام الجديد
    نسرين طافش
    نسرين طافش

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار من مشاركتها متابعيها احتفالها برأس السنة الميلادية.

ونشرت نسرين طافش صورًا وفيديوهات من احتفالها برأس السنة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت تغني وترقص في أحد الفيديوهات بالتزامن مع نهاية عام 2025.

وظهرت نسرين في الصور بإطلالة جريئة مرتدية فستان ذهبي قصير، وهي تحتفل بقدوم عام 2026.

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

نسرين طافش احتفالات رأس السنة

