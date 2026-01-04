"رقص وغناء".. نسرين طافش تنشر صورًا وفيديوهات من احتفالها برأس السنة

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار من مشاركتها متابعيها احتفالها برأس السنة الميلادية.

ونشرت نسرين طافش صورًا وفيديوهات من احتفالها برأس السنة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت تغني وترقص في أحد الفيديوهات بالتزامن مع نهاية عام 2025.

وظهرت نسرين في الصور بإطلالة جريئة مرتدية فستان ذهبي قصير، وهي تحتفل بقدوم عام 2026.

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

