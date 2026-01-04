بحضور يسرا وليلى علوي.. إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها وسط النجوم

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها رفقة أسرتها وأصدقائها من نجوم الفن والإعلام داخل منزلها.

وأعربت إلهام شاهين عن سعادتها الغامرة بحضور عدد كبير من أصدقائها عيد ميلادها، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": شكرا لعيلتي الجميلة وأصدقائي الغاليين جدا جدا على قلبي، مشاركتي أوقات حلوة نحتفل فيها بقدوم سنة جديدة يارب تكون حلوة علينا جميعا ونحتفل أيضا بكل حبايبي من برج الجدي أطيب و أجدع ناس".

والتقطت إلهام شاهين صورًا تذكارية مع يسرا وليلى علوي وصفية العمري ولبلبة وشريف منير ـ ولوسي، ودرة وعمرو يوسف، والإعلامي رامي رضوان وزوجته دنيا سمير غانم، وشقيقتها إيمي سمير غانم، وريهام حجاج، وإنجي المقدم.

كما التقطت إلهام صورة مع شقيقها الفنان أمير شاهين وأحفادها الصغار.

وتلقت إلهام شاهين التهاني من الفنانة هند صبري وغادة عبد الرازق وعبير صبري وناهد السباعي وغيرهن من النجمات.

