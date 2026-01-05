إبراهيم عيسى: فيلم الملحد لا يناقش الإلحاد كظاهرة عامة

حلَّ الكاتب إبراهيم عيسى، مؤلف فيلم "الملحد"، ضيفًا ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار

وكشف "عيسى" عن أسباب تفكيره في تقديم فيلم الملحد بهذا الشكل والإقدام على هذه الخطوة، قائلًا: "السينما المصرية حاضرة وتحمل كافة صنوف الأعمال الكوميدية والأكشن، والجانب الخاص بالأفلام الاجتماعية والسياسية يشهد نوعًا من الغياب، خاصة مع غياب الكبار مثل أسامة أنور عكاشة ووحيد حامد ولينين الرملي، مما أحدث نوعًا من الغياب في تلك المنطقة من الأفلام."

وأوضح أن الإلحاد موجود ولا يستطيع أحد أن ينكره، متابعًا: "ظاهرة الإلحاد موجودة وممتدة ومنتشرة، ولا يوجد عاقل في المجتمع إلا وصادف ملحدين، سواء على مستوى شباب صغار أو أشخاص يعيدون ترتيب أفكارهم".

وأكد أن فيلم الملحد لا يناقش الإلحاد كظاهرة عامة، لكن شخصية الملحد الموجودة في الفيلم جاءت باعتبار أن ظاهرة الإلحاد متعددة ومتشابكة في أسبابها ودوافعها، لذلك تم اختيار أحد نماذجها الموجود ضمن الظاهرة بوجه عام.

فيلم المُلحد يشارك في بطولته الفنانين أحمد حاتم، وصابرين، وحسين فهمي، ومحمود حميدة، ونجلاء بدر، وأحمد بدير، وشيرين رضا، وتارا عماد، ودرة، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

