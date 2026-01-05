موعد عزاء السيناريست هناء عطية

نعت نقابتا المهن التمثيلية والسينمائية، السيناريست الراحلة هناء عطية، التي توفيت فجر يوم الأحد 4 يناير، بعد صراع مع المرض.

وتقدمت النقابتان بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الراحلة ومحبيها وزملائها، داعيتين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأعلنت نقابتا المهن التمثيلية والسينمائية عن موعد عزاء هناء عطية، اليوم الإثنين، بمسجد عمر مكرم، عقب صلاة المغرب، بحضور عدد من الفنانين وصناع الدراما وأصدقائها.

وتُعد هناء عطية واحدة من أبرز كاتبات السيناريو في مصر، تخرجت في المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، قسم السيناريو، عام 1988.

وقدمت للسينما عددًا من الأعمال البارزة، من بينها فيلم "يوم للستات" و"خلطة فوزية"، كما حصدت العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل فيلم وأفضل سيناريو عن فيلم "يوم للستات".

اقرأ أيضا..

تكريم محمد صبحي في احتفالية الجمعية المصرية العربية للثقافة والإعلام والفنون

تكريم شويكار خليفة في الدورة الأولى لـ مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال