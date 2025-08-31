إعلان

شام الذهبي لوالدتها أصالة: شو اشتقتلك ولما بتسافري البيت بيظلم

01:42 م الأحد 31 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أصالة نصري (2)
  • عرض 3 صورة
    أصالة نصري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت شام الذهبي، متابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورا لوالدتها المطربة الكبيرة أصالة نصري.

وكتبت "شام" عبر حسابها على "إنستجرام": "يا الله شو اشتقتلك.. لما بتسافري البيت بيظلم.. شو كان شعور رائع إني شاركها حفلاتها هالصيف لأول مرة، سافر معها وأحضر كذا حفل ورا بعض. بحس إني هلا لما كبرت وصرت بقدر سافر وعيش معها شوي أكثر من قبل، لما كان عندي دراسة أو في بداية شغلي".

وتابعت: "صرت بشبع منها أو بحاول على قدر الإمكان إني أشبع وعوض كل الغياب، ولكن كل لحظة معها جنة على الأرض ما بتمناها تخلص... حب لا ينتهي وعطاء ومشاعر تشحن عالم بحاله، الله يحفظ أصالتنا".

يُذكر أن أصالة أحيت مؤخرا حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العلمين، كما طرحت أغنية بعنوان "بهي الحسن" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

اقرأ أ يضًا:
أمير طعيمة يحتفل بعيد ميلاد زوجته برسالة رومانسية

منة فضالي تشكر جمهورها بعد عرض أولى حلقات "أزمة ثقة"

حنان مطاوع تزور شارع المعز.. وتعلق: "حلوة يا بلدي"

وفاة نجل إبراهيم سعفان.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

زينة أشرف عبد الباقي تنتهي من تصوير مسلسل "ولد بنت شايب"

شام الذهبي انستجرام أصالة نصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1.5% و4% على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت والمتدرجة
"ابعتوا أنس يحميها".. كيف تفاعل مصريون مع إعلان السفارة البريطانية إغلاق أبوابها؟
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: تحذر من 3 ظواهر بينها الأمطار الرعدية