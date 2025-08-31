شام الذهبي لوالدتها أصالة: شو اشتقتلك ولما بتسافري البيت بيظلم

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت شام الذهبي، متابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورا لوالدتها المطربة الكبيرة أصالة نصري.

وكتبت "شام" عبر حسابها على "إنستجرام": "يا الله شو اشتقتلك.. لما بتسافري البيت بيظلم.. شو كان شعور رائع إني شاركها حفلاتها هالصيف لأول مرة، سافر معها وأحضر كذا حفل ورا بعض. بحس إني هلا لما كبرت وصرت بقدر سافر وعيش معها شوي أكثر من قبل، لما كان عندي دراسة أو في بداية شغلي".

وتابعت: "صرت بشبع منها أو بحاول على قدر الإمكان إني أشبع وعوض كل الغياب، ولكن كل لحظة معها جنة على الأرض ما بتمناها تخلص... حب لا ينتهي وعطاء ومشاعر تشحن عالم بحاله، الله يحفظ أصالتنا".

يُذكر أن أصالة أحيت مؤخرا حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العلمين، كما طرحت أغنية بعنوان "بهي الحسن" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

