سما المصري: "عروض الزواج زادت أوي بعد الحجاب"

03:39 م الخميس 28 أغسطس 2025
background

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة سما المصري جمهورها صورة جديدة لها، وكشفت أن عدد عروض الزواج التي تتلقاها ارتفع بشكل ملحوظ منذ ارتدائها الحجاب.

ونشرت "المصري" عبر حسابها على موقع "إنستجرام": عروض طلب الزواج مني زادت أوي بعد الحجاب، رسالة لكل البنات اتحجبوا عشان تتجوزوا".

وكانت سما المصري أعلنت مؤخرًا عن ارتداء الحجاب، وطالبت الجميع بحذف صورها القديمة التي تظهر فيها بملابس مكشوفة.

ونشرت سما، فيديو ظهرت خلاله منهارة من البكاء، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "أنا قفلت الانستجرام وهقفل الفيس بعد الفيديو ده والتيك توك مسحت من عليه كل حاجة..أنا في صراع نفسي مش قادرة أتحمله".

وتابعت: "يا رب توب عليا تعبت والله، اقبلها مني يا رب توبة نصوحة لوجهك الكريم.. وما أقلعش الحجاب تاني يا رب".

وأضافت: "لو بتحبوا النبي محدش ينشر حاجة ليا بجسمي ولا شعري تاني، أنا لبست الحجاب، عشان خاطر النبي متنشروش حاجات بجسمي..أبوس إيدكم".

