سما المصري: "عروض الزواج زادت أوي بعد الحجاب"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة سما المصري جمهورها صورة جديدة لها، وكشفت أن عدد عروض الزواج التي تتلقاها ارتفع بشكل ملحوظ منذ ارتدائها الحجاب.

ونشرت "المصري" عبر حسابها على موقع "إنستجرام": عروض طلب الزواج مني زادت أوي بعد الحجاب، رسالة لكل البنات اتحجبوا عشان تتجوزوا".

وكانت سما المصري أعلنت مؤخرًا عن ارتداء الحجاب، وطالبت الجميع بحذف صورها القديمة التي تظهر فيها بملابس مكشوفة.

ونشرت سما، فيديو ظهرت خلاله منهارة من البكاء، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "أنا قفلت الانستجرام وهقفل الفيس بعد الفيديو ده والتيك توك مسحت من عليه كل حاجة..أنا في صراع نفسي مش قادرة أتحمله".

وتابعت: "يا رب توب عليا تعبت والله، اقبلها مني يا رب توبة نصوحة لوجهك الكريم.. وما أقلعش الحجاب تاني يا رب".

وأضافت: "لو بتحبوا النبي محدش ينشر حاجة ليا بجسمي ولا شعري تاني، أنا لبست الحجاب، عشان خاطر النبي متنشروش حاجات بجسمي..أبوس إيدكم".

اقرأ ايضًا:

داخل سيارة فاخرة.. نادين الراسي بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها (صور)

بعد رسالتها الصوتية.. كيف عبّر نجوم الفن عن حبهم لأنغام؟

حمادة هلال يطرح أحدث أعماله الغنائية "حبيبنا"

في هذا الموعد.. تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا في أبو ظبي

أول تعليق من أنغام بعد عودتها: مش عارفة مابكيش ومش خجلانة أكون ضعيفة قدامكم (تسجيل صوتي)