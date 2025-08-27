كتب- معتز عباس:

مازحت الفنانة هلا السعيد متابعيها على السوشيال ميديا، وكشفت عن طريقة جديدة لتناول البيتزا الايطالي في إيطاليا.

ونشرت هلا مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" ظهرت وهي تقوم بقص أحد أطراف البيتزا الإيطالي، ثم تقوم بلفها لتصبح مثل الساندوتش وتناولها.

وكتبت، تعليقًا على الفيديو: "إتيكيت أكل البيتزا في إيطاليا، ماتسمعوش كلام أمينه شلبايه" .

تفاعل المتابعين مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ده كده فطير"، "الطليان لو شافوكي هيقبضوا عليكي"، "بقيت كريبتزا"، "كريب إيطالي"، "عملتيها سندوتش".

شاركت هالة السعيد في مسلسل "المداح 4"، الذي عرض في رمضان 2024، مسلسل المداح أسطورة العودة ؛ عرض في رمضان 2024، وشارك في بطولته كلًا من: "حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان سليمان، خالد سرحان، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

