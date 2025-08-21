صور | ميرنا نور الدين تتألق في أحدث ظهور.. ولقاء سويدان تغازلها

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة ميرنا نور الدين عن أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ونشرت ميرنا صورًا لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة، خطفت بها أنظار المتابعين، والتي تفاعلت معها الفنانة لقاء سويدان، وعلقت: "أفتقدك يا جميلة".

تفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أجمل واحدة حرفيا"، "مذهلة وجميلة"، "ملكة جمال"، "حلويات"، "أحلى واحدة في الدنيا".

يذكر أن، آخر أعمال ميرنا نورالدين مسلسل "فهد البطل" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته أحمد العوضي، كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، عصام السقا، وآخرين، وإخراج محمد عبدالسلام.

