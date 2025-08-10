إعلان

إلهام شاهين تنشر صورًا جديدة تجمعها بـ إيناس الدغيدي وليلى علوي

04:41 م الأحد 10 أغسطس 2025
كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها مجموعة صور جديدة تجمعها بأصدقائها أثناء قضائهم عطلتهم الصيفية في الساحل الشمالي.

وظهرت إلهام في الصور مع عدد من نجوم الفن والإعلام، من بينهم الفنانة: ليلى علوي، والإعلامي عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية بوسي شلبي، المخرجة إيناس الدغيدي، وغيرهم.

ونشرت إلهام الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "يوم رائع مع أجمل أصدقاء.. شكرًا حمادة فاروق ونيفين على هذا اليوم الجميل.. ربنا يسعدكم ويجمعنا دائمًا على خير".

يُذكر أن إلهام شاهين ظهرت كضيفة شرف بشخصيتها الحقيقية في فيلم "ريستارت" بطولة النجم تامر حسني، إخراج سارة وفيق، كما شاركت في رمضان 2025 في مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، وإخراج محمد سامي.

إلهام شاهين ليلى علوي إيناس الدغيدي
