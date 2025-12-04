استعرضت الفنانة رزان جمال، إطلالتها لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي المقام بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت رزان، مقطع فيديو لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلاله إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على فستانها، كالتالي: "اللون خيال، فستان جميل، روعة، جميلة".

جدير بالذكر أن، رزان جمال تشارك في الجزء الثاني من مسلسل The Sandman، وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي الذي يمزج بين الأسطورة والتاريخ في جو من الرعب المظلم، حول شخصية Sandman أو "ملك الأحلام" الذي يتم أسره لمدة 105 سنة، وبعد تحرره ينتقل عبر عوالم مختلفة لاستعادة ما سُلب منه وإصلاح الفوضى التي تسبب فيها غيابه.