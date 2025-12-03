إعلان

بالصور.. سامر أبو طالب يعقد قرانه بعد الانفصال عن رنا سماحة

كتب : معتز عباس

09:52 م 03/12/2025
احتفل الملحن سامر أبو طالب بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني في حفل عائلي اقتصر على حضور أسرتي العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين، وسط أجواء عائلية اتسمت بالهدوء.

وجاء عقد القران بشكل مفاجئ لمتابعيه، بعد أشهر من إعلان سامر أبو طالب انفصاله عن هبة زكريا في أكتوبر الماضي، وذلك عقب فترة خطوبة قصيرة لم تتجاوز شهرًا.

يُذكر أن، سامر أبو طالب كان قد أعلن خطوبته على هبة زكريا قبل أشهر، وهي فتاة من خارج الوسط الفنى، وذلك بعد حوالي 8 أشهر من انفصاله عن المطربة رنا سماحة.

