"الأسود يليق بكِ".. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة تبهر الجمهور

خطفت الفنانة هند صبري الأنظار على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت هند صبري مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود طويل وجذاب، تفاعل معها المتابعين بشكل كبير.

نالت الإطلالة إعجاب الجمهور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "إيه الأناقة دي"، "مختلفة وذكية"، "دايما متألقة يا نجمة"، "أنيقة ومتميزة"، "الجمال كله"، "الكاميرا تحبك".

جدير بالذكر أن هند صبري عُرض لها مؤخرًا الموسم الثاني من مسلسل البحث عن علا، وشاركها البطولة ابن موطنها النجم ظافر العابدين، إخراج هادي الباجوري.

