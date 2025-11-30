إعلان

هايدي خالد تنشر صورًا تجمعها بزوجها المخرج هادي الباجوري

كتب : سهيلة أسامة

03:38 م 30/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    هايدي خالد توثق لحظات صيف 2025 (3)
  • عرض 9 صورة
    هايدي خالد توثق لحظات صيف 2025 (5)
  • عرض 9 صورة
    هايدي خالد (2)
  • عرض 9 صورة
    هايدي خالد توثق لحظات صيف 2025 (4)
  • عرض 9 صورة
    المخرج هادي الباجوري
  • عرض 9 صورة
    هايدي خالد (1)
  • عرض 9 صورة
    الفنان هايدي خالد أثناء قضاء عطلتها الصيفية (2) - Copy
  • عرض 9 صورة
    هايد خالد مع زوجها المخرج هادي الباجوري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة هايدي خالد جمهورها صورًا جديدة مع زوجها المخرج هادي الباجوري، توثق من خلالها لحظات صيف 2025.

ونشرت هايدي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت عليها: "الأماكن التي شعرت فيها وكأنني في المنزل".

يُذكر أن هايدي خالد احتفلت بزفافها على المخرج هادي الباجوري يوم الخميس 31 أكتوبر الماضي، في حفل شهد حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من تركي آل الشيخ على الجدل المثار بشأن فيلم "الست"

بعد جراحتين.. تطورات حالة شريف سامي العازف بفرقة إسماعيل الليثي

هايدي خالد صيف 2025 هادي الباجوري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة
بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟
بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة