هايدي خالد تنشر صورًا تجمعها بزوجها المخرج هادي الباجوري
كتب : سهيلة أسامة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
شاركت الفنانة هايدي خالد جمهورها صورًا جديدة مع زوجها المخرج هادي الباجوري، توثق من خلالها لحظات صيف 2025.
ونشرت هايدي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت عليها: "الأماكن التي شعرت فيها وكأنني في المنزل".
يُذكر أن هايدي خالد احتفلت بزفافها على المخرج هادي الباجوري يوم الخميس 31 أكتوبر الماضي، في حفل شهد حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.
اقرأ أيضًا:
أول تعليق من تركي آل الشيخ على الجدل المثار بشأن فيلم "الست"
بعد جراحتين.. تطورات حالة شريف سامي العازف بفرقة إسماعيل الليثي