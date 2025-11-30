الأزمات الصحية تطارد إلهام الفضالة وزوجها بعد خروجها من السجن

محمد رمضان ينشر صورًا من أحدث ظهور له.. ويعلق: "الحب سر الكون"

قبل محاكمته غدا.. قضايا اعتداء جنسي طاردت سعد لمجرد

أنغام تشارك جمهورها صورًا من حفلها في الكويت

شاركت الفنانة هايدي خالد جمهورها صورًا جديدة مع زوجها المخرج هادي الباجوري، توثق من خلالها لحظات صيف 2025.

ونشرت هايدي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت عليها: "الأماكن التي شعرت فيها وكأنني في المنزل".

يُذكر أن هايدي خالد احتفلت بزفافها على المخرج هادي الباجوري يوم الخميس 31 أكتوبر الماضي، في حفل شهد حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من تركي آل الشيخ على الجدل المثار بشأن فيلم "الست"

بعد جراحتين.. تطورات حالة شريف سامي العازف بفرقة إسماعيل الليثي