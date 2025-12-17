كشف الشاعر الغنائي عنتر هلال عن تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

ونشر هلال عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك": "أنا مريض جدًا.. والشكوى لله، أسبوع كحة وكسر عضمي، مش عارف أعمل إيه، خلوا بالكم على صحتكم، الدور مؤلم جدًا".

عنتر هلال من أبرز شعراء الأغنية، وكتب لعدد كبير من المطربين، أبرزهم محمد فؤاد، حميد الشاعري، هشام عباس، حمادة هلال.

