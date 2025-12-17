إعلان

"مريض جدا".. عنتر هلال يكشف تطورات حالته الصحية

كتب : سهيلة أسامة

03:27 م 17/12/2025

الشاعر الغنائي عنتر هلال

كشف الشاعر الغنائي عنتر هلال عن تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

ونشر هلال عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك": "أنا مريض جدًا.. والشكوى لله، أسبوع كحة وكسر عضمي، مش عارف أعمل إيه، خلوا بالكم على صحتكم، الدور مؤلم جدًا".

عنتر هلال من أبرز شعراء الأغنية، وكتب لعدد كبير من المطربين، أبرزهم محمد فؤاد، حميد الشاعري، هشام عباس، حمادة هلال.

عنتر هلال وعكة صحية

