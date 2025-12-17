لسادس سنة على التوالي.. عقدة البلاغات والقضايا تطارد شيرين عبدالوهاب في

شاركت الفنانة نسرين طافش صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت نسرين في الصور بجيب جلد قصيرة، نسقت معها بوت طويل من نفس اللون، واعتمدت مكياج بني هادئ.

وعلقت نسرين: "عندما تشعر بالامتنان، يختفي الخوف وتظهر الوفرة".

آخر أعمال نسرين طافش السينمائية

وكانت آخر مشاركات نسرين طافش السينمائية فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، خالد الصاوي، من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. نيفين مندور تكشف كواليس أول لقاء جمعها بـ محمد سعد في فيلم "اللي بالي بالك"

بإطلالات متنوعة وجريئة.. كارولين عزمي تخطف الأنظار والجمهور يعلق

حريق شب داخل منزلها و"تأثرت بالدخان".. تفاصيل وفاة نيفين مندور