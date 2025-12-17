إعلان

جيب جلد قصيرة.. نسرين طافش تتألق في جلسة تصوير جديدة

كتب : سهيلة أسامة

02:56 م 17/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور (1)
  • عرض 5 صورة
    نسرين طافش في أحدث ظهور
  • عرض 5 صورة
    نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور (2)
  • عرض 5 صورة
    لوك نسرين طافش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة نسرين طافش صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت نسرين في الصور بجيب جلد قصيرة، نسقت معها بوت طويل من نفس اللون، واعتمدت مكياج بني هادئ.

وعلقت نسرين: "عندما تشعر بالامتنان، يختفي الخوف وتظهر الوفرة".

آخر أعمال نسرين طافش السينمائية

وكانت آخر مشاركات نسرين طافش السينمائية فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، خالد الصاوي، من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. نيفين مندور تكشف كواليس أول لقاء جمعها بـ محمد سعد في فيلم "اللي بالي بالك"

بإطلالات متنوعة وجريئة.. كارولين عزمي تخطف الأنظار والجمهور يعلق

حريق شب داخل منزلها و"تأثرت بالدخان".. تفاصيل وفاة نيفين مندور

نسرين طافش جلسة تصوير اطلالة نسرين طافش

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من القضاء ضد الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"
عملية جراحية منعتها من الهرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة نيفين مندور
الصور الأولى لموقع حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
حريق مفاجئ ودخان قاتل.. جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها بالإسكندرية
وفاة الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عامًا
"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية- فيديو وصور