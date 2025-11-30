سلاف فواخرجي تنشر صورا من تكريمها في ملتقى التميز والإبداع

خطفت الفنانة سلاف فواخرجي عن أحدث ظهور لها، من الدورة الرابعة لملتقى التميز والإبداع، بفندق الماسة بمدينة نصر.



ونشرت سولاف مجموعة صور عبر حسابها، بموقع "انستجرام": وكتبت: "سعيدة بالتكريم من ملتقى التميز والإبداع العربي في مصر الحبيبة، وكل الشكر للأعزاء الذين اهتموا بإطلالتي".



وعلق الجمهور، على تكريم سولاف، كالتالي: "الجميلة أفضل ممثلة"، "مبروك يا ملكة"، "مبروك بتستاهلي"، "مليون مبروك يا نجمة".

مهرجان التميز والإبداع



حضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي حفل ملتقى التميز والابداع، والتقاط العديد من الصور التذكارية منهم الفنان أحمد السقا، الفنان سامح الصريطي، الفنان خالد زكي، الفنانة شيري عادل، الفنانة عبير صبري، وآخرون.



وجاء ضمن النجوم الذين سيتم تكريمهم هذا العام، الفنانة شيري عادل كـ"أفضل ممثلة" عن دورها بمسلسل "ديجافو" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وسط إشادات من قبل الجمهور والنقاد.

وشهد الملتقى حضورًا مميزًا كل عام، إذ يجتذب نخبة من نجوم الفن والإعلام والسياسة وكبار الشخصيات العامة.

