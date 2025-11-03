إعلان

"جيبة قصيرة وجاكت تايجر".. 10 صور لـ هيفاء وهبي بإطلالة جريئة

كتب : مصراوي

09:03 م 03/11/2025
    هيفاء وهبي (1)
    هيفاء وهبي (4)
    هيفاء وهبي (5)
    هيفاء وهبي (6)
    هيفاء وهبي (2)
    هيفاء وهبي (9)
    هيفاء وهبي (8)
    هيفاء وهبي (11)
    هيفاء وهبي (12)
    هيفاء وهبي (10)
    هيفاء وهبي (3)

خطفت المطربة هيفاء وهبي الأنظار من أحدث جلسة تصوير جريئة خضعت لها مؤخرًا.

وشاركت هيفاء الجمهور على موقع "انستجرام" أحدث ظهور لها، لتنال الصور إعجاب المتابعين بشكل كبير.

تفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ستايلك يجنن"، "جميلة الجميلات"، "سوبر وومان"، "الأميرة الجميلة"، "قد الدنيا".

وظهرت هيفاء بإطلالة جريئة متردية جيبة قصيرة وجاكت تايجر في أحدث ظهور.

يُذكر أن، آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

الفنانة هيفاء وهبي غطلالة إطلالة هيفاء وهبي هيفاء وهبي على إنستجرام هيفاء بجيبة قصيرة وجاكت تايجر

