وجهت الفنانة ناهد السباعي التهنئة لصديقتها الفنانة أروى جودة، بعد زفافها على رجل الأعمال الإيطالي جون باتيست.

ونشرت ناهد صورًا من حفل الزفاف، رفقة العروسين، والفنانة جيهان الشماشرجي، والفنان محمود حميدة، والفنان ياسر جلال، والفنانة غادة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتبت تعليقًا على الصور: "الف مبروك حبيبتي ربنا يحميكي و يسعدك يا أحلى عروسة في الدنيا".

كما نشرت ناهد مقاطع فيديو وهي ترقص مع العروسين في حفل الزفاف.

نجوم الفن في حفل زفاف أروى جودة

حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل زفاف أروى جودة على رجل الأعمال الإيطالي جون باتيست بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، والذي أحياه المطرب رامي صبري، وقدم عدد من الأغاني وسط حضور عدد من الفنانين.

احتفلت أروى جودة بعقد قرانها في يناير الماضي بحفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.

