يسرا تقدم واجب العزاء في شقيقة الزعيم عادل إمام (صور)

يسرا ومحمود سعد.. 20 صورة لـ نجوم الفن والإعلام في عزاء شقيقة عادل إمام

كتب - معتز عباس:

أقيم مساء اليوم الأربعاء، عزاء السيدة إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

استقبل عمر مصطفى متولي نجل الراحلة إيمان إمام وأبناء الزعيم رامي إمام ومحمد إمام المعزين من نجوم الفن والأسرة والأصدقاء، الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء.

حضر العزاء النجمة يسرا والفنان عمرو يوسف، والفنان أحمد فتحي الفنانة لبلبة، والفنان خالد زكي، والفنان هشام ماجد، والفنان فتوح أحمد على تقديم واجب العزاء والمواساة.

ورحلت أرملة الفنان مصطفى متولي، وشقيقة الفنان عادل إمام، عن عالمنا، الأحد الماضي، وشيع جثمانها صباح أول أمس الإثنين.