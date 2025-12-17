إعلان

يسرا تقدم واجب العزاء في شقيقة الزعيم عادل إمام (صور)

كتب : معتز عباس

08:27 م 17/12/2025
كتب - معتز عباس:

أقيم مساء اليوم الأربعاء، عزاء السيدة إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

استقبل عمر مصطفى متولي نجل الراحلة إيمان إمام وأبناء الزعيم رامي إمام ومحمد إمام المعزين من نجوم الفن والأسرة والأصدقاء، الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء.

حضر العزاء النجمة يسرا والفنان عمرو يوسف، والفنان أحمد فتحي الفنانة لبلبة، والفنان خالد زكي، والفنان هشام ماجد، والفنان فتوح أحمد على تقديم واجب العزاء والمواساة.

وصل العزاء كل من الفنانة لبلبة، والفنان خالد زكي، والفنان هشام ماجد، والفنان فتوح أحمد، وعدد من الشخصيات العامة.

ورحلت أرملة الفنان مصطفى متولي، وشقيقة الفنان عادل إمام، عن عالمنا، الأحد الماضي، وشيع جثمانها صباح أول أمس الإثنين.

عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام عزاء شقيقة عادل إمام مسجد الشرطة محمد إمام رامي إمام عمر مصطفى متولي

