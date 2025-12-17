محمد إمام وعمر متولي يستقبلان المعزين في وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام

كتب - معتز عباس:

توافد عدد كبير من نجوم الفن، مساء اليوم الأربعاء، لتقديم واجب العزاء في السيدة إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، والتي وافتها المنية يوم الأحد الماضي.

أقيم العزاء في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وحرص عمر مصطفى متولي نجل الراحلة إيمان إمام وأبناء الزعيم رامي إمام ومحمد إمام على استقبال المعزين.

وصل العزاء كل من الفنانة لبلبة، والفنان خالد زكي، والفنان هشام ماجد، والفنان فتوح أحمد، وعدد من الشخصيات العامة.

ورحلت أرملة الفنان مصطفى متولي، وشقيقة الفنان عادل إمام، عن عالمنا، الأحد الماضي، وشيع جثمانها صباح أول أمس الإثنين.