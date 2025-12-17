خالد زكي ولبلبة في عزاء شقيقة عادل إمام بالشيخ زايد (صور)

25 صورة من عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

حضر الفنان خالد زكي والفنانة لبلبة مراسم عزاء إيمان إمام شقيقة الزعيم عادل إمام المقام مساء اليوم الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص الفنان محمد عادل إمام والمخرج رامي إمام على استقبال المعزيين في وفاة عمتهما وشقيقة والدهما.

ورحلت عن عالمنا، الأحد الماضي، إيمان إمام أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي وشقيقة عادل إمام، وشيع جثمانها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ودفنها بمقابر العائلة.

يذكر أن، السيدة إيمان هي الشقيقة الصغرى للفنان الكبير عادل إمام، وزوجة الفنان الراحل مصطفى متولي، ووالدة الفنان عمر متولي.