عمر متولي يقبل رأس لبلبة في عزاء والدته شقيقة عادل إمام (صور)

كتب : هاني صابر

08:42 م 17/12/2025
    عمر متولي يقبل رأس لبلبة (2)
    لبلبة وعمر متولي

حضرت الفنانة لبلبة، عزاء إيمان إمام شقيقة الزعيم عادل إمام، والمقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص الفنان عمر متولي، على تقبيل رأس لبلبة عقب تقديمها واجب العزاء له في وفاة والدته.

ورحلت عن عالمنا، الأحد الماضي، إيمان إمام أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي وشقيقة عادل إمام، وشيع جثمانها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ودفنها بمقابر العائلة.

يذكر أن، السيدة إيمان هي الشقيقة الصغرى للفنان الكبير عادل إمام، وزوجة الفنان الراحل مصطفى متولي، ووالدة الفنان عمر متولي.

