كريم فهمي يكشف تفاصيل مسلسله الجديد مع ياسمين عبد العزيز.. فيديو

كتب : معتز عباس

05:59 م 28/10/2025

كريم فهمي

كشف الفنان كريم فهمي عن تفاصيل مسلسله الجديد "وننسى اللي كان" مع الفنان ياسمين عبدالعزيز.

وقال كريم، في لقائه ببرنامج "عرب وورد": "أنا متحمس جدًا للتجربة وكلنا واحنا مع بعض بنبقى مبوسطين، وأتمنى نقدر نقدم حاجة فيها إخلاص وحب وده اللي بنحاول نعمله طول الوقت، إن شاء الله تبقى حاجة مختلفة عن توقعات الناس، وإن شاء الله المسلسل يعجب الجمهور ".

وكان آخر مشاركات كريم فهمي وياسمين عبد العزيز في مسلسل "وتقابل حبيب" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن كريم فهمي يشارك ببطولة فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" وسط عدد من نجوم السينما المصرية ويعرض حاليا بدور العرض السينمائي.

الفنان كريم فهمي كريم فهمي ببرنامج عرب وورد مسلسل كريم فهمي الجديد

