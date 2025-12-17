كريم فهمي ضيف برنامج "ليلة فونطاستيك" مع أبلة فاهيتا السبت المقبل

يسرا ومحمود سعد.. 20 صورة لـ نجوم الفن والإعلام في عزاء شقيقة عادل إمام

كشفت قناة "ام بي سي مصر"، عن ضيف برنامج "ليلة فونطاستيك"، تقديم أبلة فاهيتا وكارو.

وأعلنت "ام بي سي مصر"، عن حلول الفنان كريم فهمي ضيفًا على برنامج "ليلة فونطاستيك"، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 9 مساءً.

ونشرت "ام بي سي مصر"، على موقع "انستجرام" صورًا من كواليس الحلقة، وكتبت: "من كواليس حلقة السبت القادم… النجم كريم فهمي في مواجهة الأبلة فاهيتا مستنياه الساعة 9 مساءً، برنامج ليلة فونطاستيك يعرض كل سبت الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على MBC MASR".

تفاصيل مسلسل "وننسى اللي كان" كريم فهمي وياسمين عبدالعزيز

كشف الفنان كريم فهمي عن تفاصيل مسلسله الجديد "وننسى اللي كان" مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في لقائه ببرنامج "عرب وورد".

وقال: "أتمنى نقدر نقدم حاجة فيها إخلاص وحب وده اللي بنحاول نعمله طول الوقت، إن شاء الله تبقى حاجة مختلفة عن توقعات الناس، وإن شاء الله المسلسل يعجب الجمهور ".

يذكر أن كريم فهمي يشارك ببطولة فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" وسط عدد من نجوم السينما المصرية ويعرض حاليا بدور العرض السينمائي.

