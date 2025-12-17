محمود سعد يواسي عمر متولي وأسرة الزعيم عادل إمام في وفاة شقيقته

25 صورة من عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

25 صورة لنجوم الفن في حفل مجلة Enigma باليوبيل الفضي

حرص الإعلامي محمود سعد على تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الزعيم عادل إمام في وفاة شقيقته السيدة إيمان، والتي توفيت يوم الأحد الماضي.

حضر محمود عزاء السيدة إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

استقبل عمر مصطفى متولي نجل الراحلة إيمان إمام وأبناء الزعيم رامي إمام ومحمد إمام المعزين من نجوم الفن والأسرة والأصدقاء، الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء.

حضر العزاء النجمة يسرا والفنان عمرو يوسف، والفنان أحمد فتحي، والفنانة لبلبة، والفنان خالد زكي، والفنان هشام ماجد، والفنان فتوح أحمد على تقديم واجب العزاء والمواساة.

رحلت عن عالمنا، الأحد الماضي،السيدة إيمان إمام أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي وشقيقة عادل إمام، وشيع جثمانها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ودفنها بمقابر العائلة.