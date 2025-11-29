رامي صبري يوجه رسالة لـ أروى جودة بعد احتفالها بزفافها (فيديو)

وجه المطرب رامي صبري، رسالة للفنانة أروى جودة بعد حضوره حفل زفافها الذي أقيم مساء أمس الجمعة.

ونشر رامي صبري، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ألف مبروك لصديقتي الجميلة أروى جودة وعريسها الراقي.. فرحتكم الغالية، ربنا يجعل أيامكم كلها محبة وسعادة وهنا".

وظهر بالفيديو لحظة حضور رامي صبري حفل الزفاف واستقبال أروى له، واحيائه لحفل زفافها.

واحتفلت أروى جودة بزفافها على رجل الأعمال الإيطالي جون باتيست بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وكانت أروى جودة احتفلت بعقد قرانها في يناير الماضي بحفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء، وفي أول تعليق لها قالت:"الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره الله لي".

يذكر أن، أروى جودة تشارك في مسلسل "للعدالة وجه أخر" بطولة ياسر جلال، وكانت آخر أعمالها الجزء الثاني من مسلسل "ساعته وتاريخه".